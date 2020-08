Le maire du Port, Olivier Hoarau, a accueilli Raïve Mouchitali et sa famille pour la féliciter pour son admission à Sciences Po. La cérémonie en son honneur a été organisée en présence des élus du conseil municipal, du président de l'association Sciences Po Réunion, du proviseur du lycée Jean Hinglo et du professeur coordonnateur du dispositif. Depuis 8 ans, La Réunion possède un partenariat avec Sciences Po, grâce à un concours d'admission organisé selon le processus des Conventions d'Éducation prioritaire (CEP) conclu avec les lycées. Nous publions le communiqué de la commune ci-dessous. (Photo Ville du Port)

"Un modèle de réussite, un exemple pour la jeunesse portoise et réunionnaise ! Raïve Mouchitali du lycée Jean Hinglo peut être fière de son parcours. La Portoise de 18 ans s’apprête à faire son entrée dans la prestigieuse école Sciences Po. Accompagnée de son père et de sa sœur, elle a été reçue le mercredi 19 août par le maire Olivier Hoarau en présence des élus du conseil municipal, du président de l’association Sciences Po Réunion, du proviseur du lycée Jean Hinglo et du professeur coordonnateur du dispositif.



Le maire a rappelé combien la ville était fière d’honorer Raïve Mouchitali pour son parcours de réussite exemplaire sur un territoire où l’excellence existe mais n’est pas suffisamment reconnue. " Vous faites la démonstration qu’on peut atteindre l’excellence sans faire partie des cercles fermés des élites existantes " a fait ressortir Olivier Hoarau. Et de rajouter que " ce n’est pas parce qu’on est au Port qu’on ne peut pas réussir ". Il a rappelé que l’éducation est une priorité pour la ville et a invité la jeune fille " à ne pas oublier le Port qui a rejoint à un moment votre ambition de réussite. "



Raïve Mouchitali fait partie de la petite promotion réunionnaise qui accède chaque année, depuis 8 ans à Sciences Po à l’issue du concours d’admission selon le processus des Conventions d’Éducation prioritaire (CEP) conclu avec les lycées. Issue d’une famille de 7 filles, Raïve Mouchitali qui habite le quartier Van Dick ne cache pas ses ambitions et sa détermination. Elle dit prendre son rôle de modèle très au sérieux et promet de revenir au Port."