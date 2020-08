Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce mardi 25 août 2020, la première réunion de crise entre les maires, le préfet, la directrice de l'Agence régionale de Santé et la rectrice était organisée par audioconférence. Les 24 maires des communes de l'île étaient conviés pour faire le point sur la situation actuelle et sur les mesures à prendre pour lutter contre l'épidémie. Olivier Hoarau, maire du Port, se dit satisfait de cette première réunion, où la problématique des cas de Covid-19 dans les écoles et le manque d'harmonisation des mesures sur le territoire ont été abordées. "Je suis rassuré de la cohérence des informations et des messages partagés : le préfet devrait prendre rapidement un arrêté visant à harmoniser les mesures prises sur chaque commune" détaille-t-il. Cette harmonisation fait notamment référence à l'annulation des événements sportifs et culturels, ainsi que la fermeture des sites sportifs.

