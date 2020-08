"Immersion dans la cuisine centrale pour des lycéens de Léon de Lépervanche. 24 élèves qui viennent de démarrer une formation débouchant sur un CAP Production Service en restauration ont découvert le jeudi 20 août 2020, les coulisses de la cuisine et les métiers de la restauration collective. Élèves et professeurs du lycée participent à cette visite afin de mieux comprendre les différents métiers" informe la mairie dun Port

"Organisation du service, élaboration et préparation des repas, les agents de la cuisine centrale jouent les guides et dévoilent quelques secrets pour rassurer les élèves sur leurs orientations. La cuisine centrale du Port c’est près de 4 000 repas servis par jour (1,5 million/an), 30 réfectoires desservis et 36 agents en poste" ajoute la mairie.