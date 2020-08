Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 48 minutes

Cinq cas de Covid-19 ont été identifiés le samedi 29 Août 2020 au sein du groupe scolaire Eugène Dayot à la Rivière Des Galets : deux élèves de l'école maternelle et trois élèves de l'école élémentaire. A ce titre, la Commune procédera au nettoyage et à la désinfection des locaux des deux établissements. En accord avec monsieur le Préfet et Madame la Rectrice, les deux écoles, maternelle et élementaire E. Dayot, seront fermées ce lundi 31 août 2020, jusqu'à nouvel ordre. Le jour et l'heure de réouverture seront précisés ultérieurement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

