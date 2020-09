Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 45 minutes

La fermeture de tous les sites sportifs et culturels de la ville du Port est prolongée jusqu'au dimanche 13 septembre afin de limiter les risques de circulation du virus. Stades, gymnases, médiathèque, centres sociaux et de proximité, tous les équipements sportifs et culturels dont la gestion relève de la Commune resteront fermés au public et aux associations.

