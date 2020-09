Toiture effondrée, menuiseries endommagées, enduits et badigeons très dégradés, mais on peut encore y lire le nom de la société. L'ancien Crédit Foncier de Madagascar, rue St Paul au Port, fait l'objet d'un arrêté de péril. Autour de bâtiment, des rubalises incitent les piétons à changer de trottoirs. Mais, bientôt cet édifice va connaître une nouvelle vie grâce au loto du Patrimoine porté par Stephane Bern. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (Photo : ville du Port)

Cette bâtisse portoise est le seul projet réunionnais retenu sur les 101 édifices et lieux remarquables à préserver dans le cadre du maillage du territoire. Une partie des recettes des tickets mis en vente par la Française des Jeux servira à financer des projets de restauration de monuments français jugés en péril.



Sur 3 500 candidatures reçues, l’ancien Crédit Foncier de Madagascar retenu pour son intérêt patrimonial va pouvoir être valoriser et restaurer. L’édifice est le témoin de l'activité économique florissante du Port au début du XXe siècle. Lié au reste du patrimoine de la ville et à l’histoire maritime de l’île, il conserve la mémoire des Messageries maritimes et de l’émigration de Réunionnais à Madagascar. Le Crédit Foncier de Madagascar (1919-1954), filiale de la Compagnie des Messageries maritimes, ouvre son agence au Port en 1926 et ferme ses portes peu avant la seconde Guerre mondiale. Le petit immeuble accueillera ensuite un hôtel, puis des bureaux de la Marine nationale avant d'être désaffecté.

L’édifice, propriété de la mairie du Port fera d’abord l’objet d’une mise en sécurité urgente, la toiture déposée et les tuiles, matériau rare à La Réunion, déposées. Viendra ensuite la phase de restauration complète des deux niveaux. La Ville se penchera ensuite sur la valorisation des locaux réhabilités qui pourraient être transformés en lieu culturel ou en bureau.

