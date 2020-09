Comme bon nombre de réunionnais, j'ai été profondément choqué par le grave fait divers sur fond de Covid qui a touché une famille de Saint-André : une succession de faits dramatiques qui plonge une famille dans le désarroi.

De tels agissements sont inacceptables. Nous ne pouvons tolérer de tels actes ! Nous ne pouvons rester passif face à ces drames et attendre qu’ils se multiplient. Nous ne pouvons, accepter que des personnes soient marginalisées et stigmatisées sous prétexte qu’elles sont ou ont été, à un moment donné, porteuses du virus.

J’appelle les responsables de services publics et les dirigeants d’entreprise au plus grand respect du protocole pour préserver l’anonymat et l’intégrité des personnes concernées.

Néanmoins, le virus circule activement et malgré tous nos efforts et notre engagement au quotidien pour limiter les risques de propagation, nous devons vivre avec le virus !

Chaque famille réunionnaise sera probablement touchée de près ou de loin par l’épidémie. Cela constitue souvent un réel bouleversement dans la vie des familles notamment pour l’application des règles d’isolement. Demain cela pourrait être vous, un membre de votre famille ou de votre entourage. Personne ne peut le prévoir et personne n’est à l’abri de la Covid.

C’est pourquoi j’invite la population réunionnaise à faire preuve d’intelligence collective et de bienveillance à l’égard des personnes porteuses du virus mais aussi de celles qui ont été porteuses du virus et qui sont désormais guéries. Ces personnes traversent déjà l’épreuve du Covid, ne rajoutons pas à cela, leur marginalisation et leur exclusion de la société. Nous devons nous ressaisir et faire preuve de solidarité afin de préserver notre vivre ensemble.

Nous sommes tous concernés. Face à cette crise sanitaire, faisons preuve de responsabilité, de solidarité, de bienveillance et ensemble nous réussirons !

Olivier Hoarau

Maire du Port