Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

C'est avec une très grande tristesse que j'apprends le décès de notre camarade Bruny PAYET. Résistant au sein des Forces Françaises Libres, Secrétaire Général de la CGTR pendant des décennies, et membre influent du Comité Central du PCR, Bruny a marqué la vie syndicale et politique de La Réunion. Je salue son engagement, son abnégation et sa détermination à mener les combats les plus durs pour la cause du peuple réunionnais. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

