Publié il y a 30 minutes / Actualisé le Vendredi 18 Septembre à 16H06

"Le Port fait de nouveau partie des lauréats du fonds mobilités actives afin d'encourager la création de pistes cyclables. Le projet comprend l'aménagement de 1400 mètres de cheminements principaux et 800 mètres de cheminements secondaires, piétons et cyclables au sein du parc boisé" annonce la mairie du Port. Ce parc clôturé et aménagé à l'issue de la phase 1, permettra de faire la jonction avec les pistes cyclables environnantes, avenue Lénine et Boulevard des Mascareignes (Photo Mairie du Port)

