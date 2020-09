Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Plus de 130 élèves de CM2 ont visité ce jeudi 24 septembre 2020 le rucher du Port à l'occasion des Journées nationales de l'abeille. APIdays, c'est un rendez-vous annuel qui permet d'informer et de sensibiliser la population sur les mesures prises pour la protection de l'abeille, le développement de l'apiculture française et sur le rôle essentiel de l'abeille dans notre écosystème. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (Photos : Le Port)

