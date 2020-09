Publié il y a 59 minutes / Actualisé le Jeudi 24 Septembre à 15H57

C'est le rendez-vous mensuel du conte en créole, Laprémidi konté devient une série en 12 épisodes. La Konpani Ibao et la Cie Karanbolaz s'associent et font appel aux meilleurs "show runners" du rakontaz : Sully Andoche et Véronique Insa pour réécrire le scénario des 12 Travaux d'Hercule. Adapté à La Réunion, Hercule devient Kapor. Au casting de la saison 1 en 3 épisodes : Alexandrine Savoury et Éric Lauret, Stéphane Thomas et Sully Andoche, Véronique Insa et Daniel Hoarau. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

