"Les freins grincent, une roue frotte... "Ramène ton vélo !" ce mercredi 30 septembre 2020, les "Pratikeurs" s'occupent de tout" écrit la mairie du Port sur ses réseaux sociaux. Soutenue par le conseil citoyen et des partenaires associatifs, l'opération "est avant tout une action citoyenne" dit encore la mairie. Cet atelier gratuit de réparation et d'entretien est organisé dans le cadre du Fonds de participation des habitants (FPH). Les jeunes "Pratikeurs" accompagnés d'un professionnel feront le tour des quartiers de la ville jusqu'en octobre. Ce mercredi ils seront dans le quartier SIDR à partir de 13h. Info et réservation au 0262 26 81 10.

