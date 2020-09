Les centres de loisirs du Port accueilleront les enfants de 3 à 12 ans du lundi 12 au jeudi 22 octobre 2020 avec des activités autour de la semaine créole. Les inscriptions sont prises au service de la Régie monétique du lundi au jeudi - 8h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 et le vendredi de 8h00 à 11h30 jusqu'au 7 octobre (Photo mairie du Port)

Les établissements suivants seront ouverts de 7h30 à 17h30 : Paule Legros et Camille Macarty (élémentaire) Appolina Delpha et Henri Wallon (maternelle) Françoise Dolto, Laurent Verges, Georges Thiebaut et Ariste Bolon (maternelle et élémentaire).

Pièces à fournir pour les inscriptions: justificatif d’adresse/ livret de famille (hors commune), carnet de santé. Tarification selon le quotient familial de la CAF.

Les activités sont mises en place dans le respect du protocole sanitaire. Pour toute information, vous pouvez contacter le CCAS au 0262 55 10 80/ 0262 43 25 54.

