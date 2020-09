Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Un bassin de 50 mètres homologué aux normes olympiques, un bassin de loisirs et d'apprentissage, des aires de jeux et de pique-nique, la nouvelle piscine Jean Lou Javoy ouvre ses portes ce samedi 3 octobre à partir de 10h. "Après les travaux de réhabilitation, c'est une piscine alliant confort, modernité et sécurité qui accueillera les Portois. La ville du Port s'est également dotée d'un élévateur de piscine pour faciliter l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite" indique la mairie du Port. Le club la Jeanne ouest nataiton reprendra ses entrainements dès ce lundi 5 octobre (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

