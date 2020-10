La piscine du Port Jean-Lou Javoy au Port rouvre ses portes après 3 ans de travaux. Un nouveau bassin homologué olympique de 50 mètres trône fièrement ainsi qu'un bassin pour enfants au milieu d'un espace vert destiné à la détente et aux pique-niques. Le maire du Port Olivier Hoarau souhaite faire de cette nouvelle piscine un espace de loisirs comme un lieu de compétition, avec des créneaux horaires élargis pouvant accueillir à la fois les baigneurs du dimanche, les scolaires et les sportifs. (Photos rb/www.ipreunion.com)

"Aujourd'hui je suis heureux, satisfait et fier" a déclaré le maire du Port Olivier Hoarau ce vendredi 2 octobre 2020 au moment d'inaugurer la nouvelle piscine du Port Jean-Lou Javoy. La piscine de la commune a été entièrement rénovée après 3 ans de travaux. "Ce n'est plus la même que celle que nous avons récupérée en 2014, nous avons voulu plus de qualité, plus de confort et plus de sécurité" appuie le maire.

Son nom : Jean-Lou Javoy, "un hommage à un enseignant, un ami, mon entraîneur" rappelle Olivier Hoarau.

- Bassin olympique -

L'offre a été élargie pour accueillir à la fois les familles, les associations, les scolaires, les sportifs. Un cadre privilégié notamment pour le club associatif de la commune, la Jeanne Natation qui pourra s'y entraîner pour les compétitions avec un bassin olympique désormais homologué de 50 mètres.

Un mur amovible a d'ailleurs été prévu, permettant de couper la piscine en deux et prévoir en cas de besoin deux bassins de 25 mètres, voire 3 bassins (2 de 25 mètres et un de 50 mètres).

- Objectif 70.000 visiteurs par an -

Un nouveau bâtiment de 700 mètres carrés accueillent 5 vestiaires décorés des gouzous de l'artiste local Jace, et compte 15 cabines individuelles pour se changer. L'équipement de la piscine a été modernisé, plus adapté aux loisirs et à la compétition. Le bassin est chauffé par panneaux solaires. Un équipement dédié aux personnes handicapées a été installé pour mettre aux personnes à mobilité réduite de profiter également de la piscine.

Les horaires, élargis permettent dorénavant de nager dès 7h du matin avant d'aller travailler, d'autres créneaux sont ouverts de 12h à 14h ou de 16h30 à 18h45 pour celles et ceux qui souhaitent profiter de la piscine sur leur pause. Le dimanche, la piscine est ouverte toute la journée. La mairie du Port table sur une fréquentation annuelle de 70.000 personnes. Elle était de 30.000 personnes à l'année avant les travaux, mais le chauffage des bassins permet désormais de poursuivre l'offre pendant l'hiver.

Côté tarifs, l'entrée est à 1 euro, gratuite pour les moins de 4 ans et des tarifs réduits sont proposés à 50 centimes. Il est également possible de s'abonner au trimestre, au semestre ou à l'année. Les programmes s'annoncent multiples : école de natation, aquasenior, bébés nageurs, aquabike, natation synchronisée... 23 agents sont mobilisés sept jours sur sept pour assurer l'entretien et la surveillance de la piscine.

Dehors, un espace vert accueillant bientôt 6 tables de pique-nique et un solarium ombragé permet aux familles de venir profiter de la piscine. Un restaurant verra d'ailleurs bientôt le jour, indépendant de la piscine, tandis qu'un snack proposera des produits rapides à commander pour ceux qui souhaitent grignoter dans l'herbe après quelques longueurs.

- 4 millions d'euros -

Des travaux conséquents qui ont coûté un peu plus de 4 millions d'euros, dont 2 millions investis par la ville du Port. Le reste provient des crédits de l'Etat, de l'agence nationale du sport, des aides de la Région, du Département et du TCO.

"J'ai conscience que cela faisait lonftemps que la population attendait cette piscine. Il y a eu des retards importants à case de problèmes techniques puis de la Covid-19, sce qui a été dommageable pour les scolaires notamment. Mais aujourd'hui nous avons travaillé sur un véritable espace de sport et de convivialité" se réjouit le maire du Port. Une journée d'accueil au public est prévue dès ce samedi 3 octobre pour découvrir les nouveaux bassins.

Un projet de piscine est également en cours à la Rivière des Galets. "C'est une nécessité d'avoir une piscine dans ce quartier, il faudra la creuser rapidement, avant la fin du mandat."

mm / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com