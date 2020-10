Publié il y a 12 minutes / Actualisé le Mercredi 30 Septembre à 11H41

La ville du Port et l'OMS mettent en place des activités vacances sur le stade Manès et au gymnase de la Rivière des Galets. Le village s'port vacances est destiné aux enfants de 7 à 15 ans. Il sera ouvert de 8h30 à 16h du lundi 12 au samedi 24 octobre 2020. Infos et inscriptions au 0262 42 41 20 (Photo archives OMS du Port)

La ville du Port et l'OMS mettent en place des activités vacances sur le stade Manès et au gymnase de la Rivière des Galets. Le village s'port vacances est destiné aux enfants de 7 à 15 ans. Il sera ouvert de 8h30 à 16h du lundi 12 au samedi 24 octobre 2020. Infos et inscriptions au 0262 42 41 20 (Photo archives OMS du Port)