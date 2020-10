Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 49 minutes

Le vendredi 2 octobre 2020, le maire du Port, Olivier Hoarau a signé avec Madame Nathalie Infante, directrice régionale de la Caisse des dépôts et consignations-Banque des territoires à La Réunion, une convention de co-financement des études d'initialisation du dispositif Action Coeur de Ville (ACV). Ce programme national a pour objet de mobiliser de nombreux partenaires financiers dans le but de redynamiser les centres-villes de 222 villes moyennes françaises. A La Réunion, la collectivité du Port a été retenue et a signé le 15 janvier 2019, sous les auspices du Préfet de la Réunion, une convention cadre pluriannuelle. Nous publions le communiqué ci-dessous.

