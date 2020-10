La ville du Port et ses partenaires proposent une série d'activités pour les vacances du 12 au 23 octobre. Le programme complet est à retrouver ci-dessous.

• Centre de loisirs

Accueil des enfants pour des activités sur le thème de la semaine créole. Au programme : jeux de connaissances, peinture, activités manuelles, jeux sportifs, cours de pilates, balade dans le quartier, sortie à la piscine, parcours de motricité, ateliers cuisine, poterie, lavage des mains, dessins et coloriage, protection de l’environnement et graff, initiation moring pour les petits, visite du parcours patrimoine de la ville, contes et légendes créoles.

• Village S’port Vacances

Ouvert aux enfants de 7 à 15 ans. Mise en place d’activités sportives par l’OMS sur le stade Manès et au gymnase de la Rivière des Galets, tous les jours pendant les vacances de 8h30 à 16h.

• What’s up Kidz

Stage de découverte des arts urbains pour ados, à partir de 12 ans proposé par le Kabardock avec la participation de l’association Ankrage. Graff, DJing, danse hip hop du lundi 12 au jeudi 15 octobre.

• Initiation hip hop/ opération ville vie vacances

Stage d’initiation au hip hop pour les jeunes de 6 à 17 ans du 20 au 22 octobre de 10h à 12h au centre social et culturel Farfar, Rivière des Galets. Il sera animé par les danseurs de la Konpani Soul City. Inscription jusqu’au 16 octobre au 0262 43 90 91.

L’opération ville vie vacances se déroule du 14 au 22 octobre avec 2 groupes de jeunes de 11 à 17 ans. Activités autour des thèmes : Stop la violence et Ensemble embellissons notre quartier.

• Réseau de lecture publique

Contes tous les mercredis à 10h dans les jardins de la bibliothèque Say.