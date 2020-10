Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

La ville du Port et ses partenaires proposent une série d'activités pour les vacances qui dureront jusqu'au 23 octobre. En plus des traditionnel centre de loisirs, un Village S'port Vacances et plusieurs autres animations sont prévues (Photo Mairie du Port)

