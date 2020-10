Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Le centre social et culturel Farfar de la Rivière des Galets (le Port) lance les inscriptions pour un stage d'initiation au hip hop. Destiné aux enfants et aux jeunes de 6 à 17 ans, ce stage gratuit se déroulera du 20 au 22 octobre 2020 de 10h à 12h à la Rivière des Galets. Il sera animé par les danseurs de la Konpani Soul City. Le nombre de places est limité. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au vendredi 16 octobre. Info et inscription au 0262 43 90 91 (Photo mairie du Port)

