L'atelier de réparation et d'entretien pour vélos s'arrête ce mercredi 21 octobre 2020 à la Rivière des Galets. Ce sera la dernière occasion pour les Portois de profiter gratuitement des "Pratikeurs" venus les aider. Ils seront disponibles de 13h à 16h au centre Farfar. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. ( photo d'illustration rb / www.ipreunion.com )

C’est la dernière étape de la tournée de l’atelier " Ramène ton vélo ! ".

Ce mercedi 21 octobre, l’atelier de réparation et d’entretien pour vélos s’arrête à la Rivière des Galets. Les " Pratikeurs " proposent leurs services gratuitement aux Portois dans le cadre d’un projet citoyen financé par le Fonds de Participation des Habitants (FPH) et soutenu par conseil citoyen et l’association AEC.

Port du masque obligatoire et gestes barrières à respecter. Pour réserver, contactez le 0262 26 81 10.