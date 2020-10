Le ville du Port et la plateforme de financement participatif PocPoc proposent à partir du mois de novembre des ateliers collaboratifs à l'attention des associations portoises. Les thèmes du financement, du travail collaboratif et de la gouvernance partagée seront abordés durant ces rencontres. Les pré-inscriptions sont obligatoires. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La ville du Port et PocPoc vous proposent une série d'ateliers collaboratifs portant sur trois thématiques :

• les financements

• le travail collaboratif

• la gouvernance partagée

Ces ateliers collaboratifs sont réservés aux structures associatives portoises (siège social installé au Port ou activités sur le territoire du Port)

Pré-Inscription obligatoire : https://forms.gle/wGLHqGmmQARHpjRr5



Financement :

Découvrez de nouvelles sources de financement pour viabiliser économiquement votre association en limitant votre dépendance aux subventions : nouveaux modèles économiques, financement participatif, mécénats, etc.



Dates :

- atelier 1 : mardi 3 novembre 2020 de 8h30 à 12h00

- atelier 2 : mardi 10 novembre 2020 de 8h30 à 12h00





Travail collaboratif :

Adoptez de nouvelles pratiques managériales permettant une implication des parties prenantes (bureau, conseil d’administration, salariés, bénévoles, etc.), une meilleure cohésion d’équipe et de meilleures performances grâce à la force du collectif.



Dates :

- atelier 1 : jeudi 26 novembre 2020 de 8h30 à 12h00

- atelier 2 : jeudi 3 décembre 2020 de 8h30 à 12h00





Gouvernance partagée :

Expérimentez un modèle de gouvernance plus humain et participatif, de manière à gagner en agilité, en autonomie et en responsabilisation des différents acteurs (bénévoles, salariés, partenaires...).



Dates :

- atelier 1 : mardi 8 décembre 2020 de 8h30 à 12h00

- atelier 2 : mardi 15 décembre 2020 de 8h30 à 12h00





Conditions : Sous réserve des places disponibles et d'un engagement sur les 2 ateliers des thématiques choisies.



Vous serez informé par email lorsque votre inscription sera validée.

Les places étant limitées, nous comptons sur votre présence aux ateliers sur lesquels vous serez retenus.



Pour toute question, contactez-nous :

PocPoc - 18 rue Rontaunay 97400 Saint-Denis

0692 64 43 72 - mathieu@pocpoc.re

Nous comptons sur vous pour développer notre territoire de manière responsable et durable !