Bois, ferraille, tôle, vieux meubles, tout ce qui est susceptible de constituer des gîtes larvaires, propres au développement de la dengue doit partir. La ville du Port et ses partenaires (TCO, ARS, Cycléa) se mobilisent pour une opération vide fon' de kour ("vides fond de cour") ce mercredi 28 octobre 2020, et encourage les habitants de la ZUP à se débarrasser de ses encombrants. (Photo d'illustration rb/ www.ipreunion.com)

En cause, une circulation du virus de la dengue détectée dans le quartier de la ZUP de la ville du Port. Transmise par le moustique, cette maladie peut avoir des conséquences graves sur la santé.

La ville repporte que des équipes se présenteront au domicile des résidents pour informer mais également identifier les situations favorisant la propagation du virus (gîtes larvaires : gouttières, vases, pots, soucoupes, déchets divers, pneus usagés sans jantes et non souillés), et les supprimer.

Une opération que la ville du Port n'est pas la seule à mener. La semaine dernière, mardi 20 octobre, la commune de Saint-Paul organisait également une opération "vides fond de cour" dans les quartiers de Bruniquel, Hermitage Les Filaos et Dayot à Saint-Gilles-les-Bains. La sixième opération menée en un mois sur le territoire communal.



Selon les dernières données de l'ARS datées du 20 octobre, on comptait 15.967 cas autochtones confirmés et 22 décès (dont 11 directement liés à la dengue).

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com