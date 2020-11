La commune du Port lance le premier challenge des Portoises an'créativité dont l'objectif est de promouvoir et valoriser les projets d'entreprises portés par des femmes. A la clé, une aide financière de 2.000 euros et un accompagnement personnalisé. L'appel est lancé du 20 octobre au 30 novembre 2020. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (photo d'illustration rb/www.ipréunion.com)

Afin de promouvoir et de valoriser les projets d’entreprise portés par des femmes sur la commune du Port, le dispositif "les Portois an’créativité : la fabrique à entreprendre" lance le premier challenge des Portoises an’créativité.

Ce dernier est ouvert à toute porteuse de projet ou entrepreneuse déjà immatriculée au 1er janvier 2019 résidante au Port ou dont le projet y est basé. A la clé pour les lauréates : une aide financière de 2.000 euros ainsi qu’un accompagnement personnalisé au sein des Portois an’créativité : la fabrique à entreprendre.

- Valoriser l'entrepreunariat féminin -

L’entrepreneuriat féminin est considéré comme un levier de développement, de croissance et d’innovation. Sa valorisation offre une potentielle source d’émancipation pour les femmes. Depuis 2006, le taux de femmes cheffes d’entreprise stagne à 30% et seulement 29% des projets portés par des femmes aboutissent.

Le dispositif "les Portois an’créativité : la fabrique à entreprendre" a pour ambition de fluidifier et de simplifier le parcours de la création d’entreprise des Portois(es) afin de renforcer l’activité économique dans les quartiers. Pour les femmes porteuses de projet, il garantit un parcours de la création d’entreprise de qualité et de proximité par des professionnels de l’accompagnement et du financement.

L’activité économique dans les quartiers est faible et peu de créations d’entreprise sont portées par les habitants issus des quartiers prioritaires. Les femmes ont donc encore moins de chance de réaliser leur projet.

C’est donc dans cette optique que s’inscrit le challenge des Portoise an’créativité avec un objectif double : faire rayonner les initiatives entrepreneuriales des Portoises et les accompagner efficacement dans le processus de création d’entreprise.

Vous avez jusqu'au 30 novembre 2020 pour candiater. Pour cela, il suffit d'envoyer un mail en répondant au questionnaire et/ou en envoyant une mini-vidéo par mail à fabriquenetreprendreport@gmail.com.