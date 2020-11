Du vendredi 30 octobre au vendredi 27 novembre 2020, la ville du Port lance le concours "jardins et balcons fleuris". Les inscriptions sont déjà ouvertes. Il est possible de participer dans trois catégories : jardins, balcons et embellissements participatifs. Trois prix seront décernés par catégorie selon l'harmonie, la diversité des végétaux, l'originalité, l'entretien respectueux de l'environnement des jardins. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Votre jardin ou votre balcon fait votre fierté ? Montrez vos talents de jardinier et contribuez à donner une belle image de la ville du Port en participant au concours " Jardins et Balcons fleuris, Ensemble embellissons notre ville ". Les inscriptions sont ouvertes du vendredi 30 octobre au vendredi 27 novembre 2020 dans 3 catégories : jardins, balcons et embellissements participatifs et peuvent se faire en ligne, en cliquant sur le bouton en bas de page ou en appelant sur le 0262 42 15 63.



Ce concours gratuit est ouvert aux résidents du Port, particuliers et entreprises, exception faite des paysagistes et pépiniéristes. Trois prix seront décernés par catégorie selon l’harmonie, la diversité des végétaux, l’originalité, l’entretien respectueux de l’environnement des jardins. Une visite des jardins aura lieu du 7 au 11 décembre 2020 par un jury composé d’élus, de partenaires et de représentants des services de la ville.

L’annonce des résultats et la remise des prix auront lieu mi-décembre 2020. Des initiations à l’apiculture, des places de spectacle, des plantes ou encore des produits des ruchers de la ville récompenseront les gagnants de cette nouvelle édition.



Le Port compte plus de 180 hectares d’espaces verts publics, soit 47 m2 par habitant. À travers ce concours, la ville souhaite valoriser les initiatives existantes, favoriser les embellissements et le fleurissement des différents espaces, soutenir la mise en valeur végétale de la commune par les citoyens et encourager les pratiques respectueuses de l’environnement afin de sauvegarder la biodiversité.



