La mairie du Port lance un appel aux structures associatives portoises (siège social installé au Port) ou oeuvrant sur le territoire du Port. Participez aux prochains ateliers gratuits sur le financement prévus le 10 novembre 2020, sur le travail collaboratif le 26 novembre et le 3 décembre et la gouvernance partagée les 8 et 15 décembre 2020. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port. (photo d'illustration rb / www.ipreunion.com)

