La ville du Port a inauguré une nouvelle agence Pôle emploi, ce lundi 9 novembre 2020. Les demandeurs d'emplois pourront désormais se rendre au 23 rue Sully Prud'homme pour tâcher de trouver un emploi ou rencontrer un conseiller dans la mesure où le protocole sanitaire le permet. (Photo Le Port).

Nichée dans la zone industrielle No2 et 3, la nouvelle agence Pôle emploi de la ville du Port a ouvert ses portes, lundi 9 novembre. Plus de 48 nouveaux agents constitueront l'équipe nécessaire à l'accueil des chômeurs et à leur orientation professionnelle.

Une inauguration effectuée en présence du maire, Olivier Hoarau (Pour La Réunion), de la députée Karine Lebon (PLR) et de Michel Swieton, directeur régional de Pôle emploi.

La ville comptait plus 7.700 demandeurs d'emplois inscrits à l'agence du Port en 2019. Et plus de 2 867 retours à l’emploi ont été enregistrés.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com