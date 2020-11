Publié il y a 10 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Mathéo Alef a été élu maire du conseil municipal des enfants (CME) du Port ce jeudi 19 novembre 2020. Agé de 10 ans, le nouveau maire est scolarisé en classe de CM2 à l'école Charles Vandomèle. Deux tours d'élections par vote à bulletin secret ont été nécessaires pour départager les 14 jeunes conseillers candidats. A noter qu'Ambre Marimao, Patrick Profilon et Dylan Nasser ont respectivement été élus présidente de la la commission environnement et cadre de vie, président de la commission sport, loisir, culture et président de la commission solidarité et vivre ensemble (Photo capture d'écran mairie du Port)

