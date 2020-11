Il ne reste plus que quelques jours pour vous inscrire à l'édition 2020 du concours " Jardins et Balcons fleuris, Ensemble embellissons notre ville ", dont les inscriptions seront reçues jusqu'au vendredi 27 novembre 2020. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Le concours " Jardins et Balcons fleuris, Ensemble embellissons notre ville " est gratuit et ouvert aux résidents du Port, particuliers et entreprises, exception faite des paysagistes et pépiniéristes. Les jardins sont notés pour leur harmonie, la diversité de leurs végétaux, leur originalité et leur respect de l’environnement.

Il se divise en trois catégories : jardins, balcons et embellissements participatifs. L’an dernier, c’est le jardin de Suzette et Daniel Fontaine dans le quartier Satec 2 qui avait décroché le 1er prix du concours. Il est possible de s'inscrire en ligne au concours jusqu'au 27 novembre sur le site de la ville du Port ou par téléphone au 0262 42 15 63.