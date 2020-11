Reportée à cause de la crise sanitaire, la carte blanche de l'artiste rap/maloya Alex Sorres a été reporté au 27 Novembre à 20h30 au Kabardock. Connu pour ces textes engagés tantôt chantés, tantôt rappés, l'artiste avait prévu quelques nouveautés pour son public. Mêlant le français et le créole, Alex Sorres a certainement concocté plusieurs surprises pour cette carte blanche... Nous publions ci-dessous le communiqué du Kabardock.

"Confinement oblige, nous avions dû reporter la carte blanche à Alex Sorres prévue le 24 avril dernier. Quelques mois plus tard, la formule est renouvelée, et l’impatience décuplée ! Il faut rappeler que pour 2020, Alex nous préparait tout un lot de nouveautés. Et en particulier de nouveaux titres, entièrement enregistrés par ses soins dans son home studio.

Fidèle à sa démarche mêlant hip hop et maloya, Alex fait néanmoins encore évoluer sa musique, l’ouvrant aux nouvelles tendances tout en prenant soin d’en éviter les écueils. Et on lui en sait gré. On y retrouve l’écriture tranchante et engagée d’Alex, ces successions de caresses et d’uppercuts qu’on aime tant, tantôt rapées tantôt chantées, avec là aussi une nouveauté puisqu’après " Priyèr si priyèr ", entièrement en créole, certains textes sont en français. Qui dit " carte blanche " dit forcément " surprises ". On sait pas vous, mais nous, il nous tarde…"