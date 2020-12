En sous-effectif jusqu'alors, les soldats du feu de la caserne du Port ont accueilli sept nouveaux pompiers au sein de leur caserne. Le maire du Port, Olivier Hoarau, avait dernièrement alerté les dirigeants du SDIS à La Réunion quant à leurs conditions de travail difficiles. Nous publions ci-dessous son communiqué. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

"Caserne de pompiers du Port : nous avons été entendus !

Aux vues des responsabilités de la caserne du Port qui a la charge de la grande majorité des sites classés SEVESO de La Réunion et de nos échanges avec les syndicats de pompiers du Port, nous avions Maryse Dache, Conseillère départementale et moi-même, lancés de nombreuses alertes et plusieurs sollicitations auprès du Directeur du SDIS974, du Président du SDIS974, du Président du Conseil départemental et du Préfet de la Réunion, relatives à la situation intenable et inconséquente du sous-effectif constaté à la caserne de pompiers du Port.

Nous avons enfin été entendus ! Un renfort de 6 + 1 agents est venu répondre à ce manque cruel d’effectif. La caserne du Port connait désormais une situation normalisée. C’est une grande satisfaction et un vrai soulagement pour notre ville, pour nos soldats du feu et pour la population réunionnaise que cette situation ait été réévaluée pour répondre aux besoins connus de tous.

La protection et la sécurité de nos concitoyens sont des principes essentiels de notre société. Elles ne peuvent souffrir d’aucune économie ni d’aucune approximation. Bon nombre d’évènements tant au plan national qu’au plan international nous le rappellent douloureusement. Nous serons toujours vigilants à ce que ce renfort acquis, perdure, dans l’intérêt des Portoises et des Portois et de celui de nos pompiers qui réalisent au quotidien et de façon exemplaire des missions difficiles et essentielles à tous."