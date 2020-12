Pour cette première édition du Challenge des Portoises an'Créativité, trois lauréates du an'créativité ont été récompensées le jeudi 3 Décembre. Durant cette soirée, les prix de la femme persévérante, de la femme exemplaire et de la femme investie ont été remis à ces créatrices d'entreprises issu de la ville du Port. Ces futurs chefs d'entreprises ont également reçu de nombreux cadeaux. Nous publions le communiqué de la ville du Port.

La cérémonie de remise des Prix du Challenge des Portoises an’créativité s’est déroulée ce jeudi 03 décembre, au Hangar D2 du Port. A cette occasion, 6 créatrices d’entreprise issues de la ville du Port ou ayant un projet immatriculé sur la ville ont défendu leur projet devant un jury final d’exception.



C’est avec beaucoup d’émotion et de fierté que s’est tenue la soirée de remise des Prix du Challenge des Portoises an’créativité. Une cérémonie qui a été inaugurée en présence de Monsieur Olivier Hoarau, Maire de la ville du Port, entouré des différents partenaires de l'événement.



Imaginé par la Fabrique à Entreprendre : les Portois an’créativité, ce 1 er Challenge des Portoises a répondu aux objectifs initiaux qui étaient de : mettre en avant la richesse entrepreneuriale des projets portés par des femmes portoises, valoriser l’entrepreneuriat au féminin et d’accompagner efficacement ces femmes porteuses d’initiatives.



Parmi les 6 porteuses de projet qui ont eu l’opportunité de pitcher devant un public lors de la soirée de remise des Prix du Jeudi 03 décembre 2020, 3 ont été distinguées et récompensées par un jury d’exception composé de : Olivier Hoarau - Maire de la ville du Port, Shenaz Zadvat – vice-présidente du MEDEF , Elisa Coeuru - PDG Total Réunion, Isabelle Ramdiale - Membre du CA d’Initiative Réunion et Maitre de conférence en Economie, Nassima Omarjee – Responsable des médias, Nadine Caroupanin – Déléguée Régionale aux Droits des Femmes .



Le palmarès de la soirée :



● Prix de la Femme persévérante : Katy Saint-Lys (Maison Assistante Maternelle)

Candidate dont le parcours a été difficile mais qui s’est accrochée à son projet. Qui a fait preuve d’acharnement, de constance et de ténacité.



● Prix de la Femme exemplaire : Ludmila Payet (Location et réparation de véhicule)

Candidate qui est source d’inspiration pour toutes les femmes



● Prix de la Femme investie : Elina Mogne (Commerce de surgelés)

Candidate qui s'investit pour son quartier et dont le projet vise à améliorer la vie des habitants.



Ces lauréates remportent chacune de nombreux lots dont : un chèque de 2 000€, des cartes cadeaux, des formations médias training, des IPAD mini, des vidéos-reportages. Elles seront également accompagnées par la Fabrique à Entreprendre- les Portois an’créativité tout au long de leur création

d’entreprise.

Actrices du développement économique de leur ville, ces femmes sont désormais les ambassadrices de l’entrepreneuriat au féminin portant haut et fort leur statut de cheffes ou futures cheffes d’entreprise.

Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année prochaine avec des partenaires mobilisés autour de cette belle action.