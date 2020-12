Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 11 heures

Ce jeudi 3 décembre 2020, la mairie du Port a inauguré son exposition photo dépeignant des enfants habillés avec des tissus imprimés, colorés et parés d'accessoires de mode africain. Les photos s'appuient et s'inspirent des oeuvres de Samuel Fosso, photographe d'origine camerounaise, et ont été réalisées dans le cadre d'un atelier photo mis en place dans les centres de loisirs avec le concours du service culturel de la ville. Nous publions le communiqué complet ci-dessous.

