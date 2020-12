Ce mardi 8 décembre 2020 s'est tenue la remise des prix aux lauréats de la 2ème édition du Startup weekend ESS (15ème édition du StartupWeekend Réunion) accueillie par la ville du Port au Hangar Dock 2. Lors de cette 15ème édition, durant 54 heures, 62 participants ont formé des équipes autour d'une idée pour créer une Startup. Une édition thématique sur l'économie sociale et solidaire et un format 100% online. (Photo Startup weekend)

Le 1er prix est le projet de Ensemble.re de Justine Baquet et Daniel Francois : un service de livraison solidaire, éco-responsable et "communecté". Le 2ème prix est Défi 2 Générationporté par Sophie Huttel et son équipe. Le 3ème prix, "La Fabrik Mobile" porté par Laureline Lauret et Cécile Vitry. Le coup de coeur du Jurys revient à "Chacun sa Part" de Guichard Elodie et Fruteau Mirella.

"Cette remise des prix, s’est déroulée en présence de Alan Chakri, président de l’association Webcup, Frédéric Annette Président de la Cress de La Réunion, Olivier Hoarau, maire de la commune du Port, Mme Le Toulec, élue communautaire du TCO, Mr Materra, directeur de la Diectte ainsi que les partenaires de la manifestation" indiquent les organisteurs.



"Lors de cette secconde édition, de très beaux projets visant à créer une économie collaborative plus solidaire et plus attentive aux impacts sociaux et environnementaux sont nés" terminent-ils.

