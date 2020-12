Dix jours après le naufrage de son voilier sur le Vendée Globe, le skipper Kévin Escoffier retrouve la terre ferme ce jeudi 10 décembre 2020 sur le sol réunionnais. Récupéré en mer par une frégate des FAZSOI (forces armées de la zone sud de l'océan Indien) le 6 décembre dernier, il débarquera aux alentours de 9h45 sur la base navale Darse Foucque du Port. (Photo : Marine nationale/Vendée globe)

"Son périple se termine enfin. Naufrage, sauvetage, transfert en mer par la marine nationale et enfin retour sur la terre ferme à La Réunion : Kévin Escoffier aura tout connu pour son édition 2020 du Vendée Globe. Actuellement en route pour l'île à bord du Nivôse, le skipper français débarquera sur la base navale du Port ce jeudi 10 décembre aux alentours de 9h45.

Sa mésaventure remonte au 30 novembre dernier, date à laquelle il avait fait naufrage au large de l'Afrique du Sud. Malmené par les vagues, son monocoque PRB s'était alors littéralement cassé, l'obligeant à enfiler en quelques secondes sa TPS (combinaison de survie) et surtout à se réfugier sur l'un de ses deux bibs (radeau de survie). Pressé par l'urgence de la situation, il avait juste eu le temps de déclencher, aux alentours de 14h45, sa balise de détresse, sans même pouvoir se munir d'un sac de survie. Il passera ensuite onze longues heures seul dans l'océan, à environ 1.000 kilomètres au sud-ouest du Cap.

Voilà à quoi ressemble le radeau de survie, où se trouve Kevin Escoffier. Imaginez l'angoisse, dans une mer très formée avec des creux de 5 mètres et une eau à 10 degrés. Tout ça dans le noir #VendeeGlobe #VG2020 pic.twitter.com/LAPaC8IqED — Yohan Roblin (@yohanroblin) November 30, 2020

- Jean Le Cam en sauveur -

Son ami Jean Le Cam, participant lui-aussi au Vendée Globe et alerté de la situation, viendra finalement à sa rescousse et le fera monter à bord de son bateau Yes We Cam après avoir dérouté. Les deux skippers passeront les cinq jours suivants ensemble. La frégate Nivôse transférera en effet Kévin Escoffier à son bord le 6 décembre afin de le ramener sur la terre ferme. Le bâtiment des FAZSOI était alors en déploiement depuis plusieurs semaines dans le cadre de patrouilles visant à affirmer la souveraineté de la France dans les zones économiques exclusives (ZEE) des îles Éparses et Australes.

Revivez dans son intégralité le transfert de Kevin Escoffier (@PRBvoile) depuis l'IMOCA de @JeanLecam (Yes We Cam!) jusqu'au Nivôse.

Merci à la @MarineNationale, partenaire sur le #VG2020, pour cette opération parfaitement exécutée, pour leur professionnalisme et leur engagement. pic.twitter.com/2agQDdYVGg — Vendée Globe (@VendeeGlobe) December 6, 2020

De retour à La réunion ce jeudi 10 décembre, la frégate de la marine nationale accostera dans la matinée sur la base navale du Port. Kévin Escoffier, accompagné du commandant Frédéric Barbe, capitaine de vaisseau du Nivôse, pourra dès lors fouler le sol péi. Il sera notamment accuilli par le préfet de La Réunion, Jacques billant.

