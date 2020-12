"Végas", "Ville salée", "Crane boeuf", "Nuit agitée"... au total 60 oeuvres de l'artiste réunionnais Vast sont exposées au Hangar D2 au Port jusqu'au dimanche 20 décembre 2020. Acrylique sur tôle traitée ou acrylique sur toile, Vast de son vrai nom Jordi Thaïs a une solide réputation de graffeur. Après avoir exposé à Lyon, Milan ou encore New York, il propose au Port sa première exposition en solo intitulée "Tohu Bohu". Il est épaulé par Olivier Poudou de la galerie virtuelle "Galerie Opus Art" (Photo D.R./Mairie du Port)

"L’artiste issu du street art, passé par l’Ecole supérieure d’art au Port, mise sur les couleurs et les formes géométriques faisant écho aux blocs de béton pour proposer cette collection "Tohu Bohu". Une manière de rappeler cette créativité dans une certaine confusion et en pleine période de crise sanitaire" indique la mairie du Port. "L’influence du street art est toujours là et Vast glisse à chaque fois dans ses œuvres un ou plusieurs cœurs car "le cœur interpelle tout le monde de façon différente et personne ne voit la même chose, c'est assez intéressant parce que je ne parle pas du message de mes tableaux, j'écoute les autres le faire", précise l’artiste" note la mairie du Port.

• "Tohu Bohu" de Vast, à voir au Hangar D2 du Port jusqu’au 20 décembre. Ouverture : mercredi à samedi de 17h à 20h30, dimanche de 9h-12h.

