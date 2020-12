"A la suite de signalement de cas de dengue, des opérations de démoustication auront lieu à partir de minuit, la nuit du mercredi 16 au jeudi 17 décembre 2020" indique la mairie du Port. Les agents de l'ARS (Agence régionale de santé) interviendront dans plusieurs quartiers (Photo archives rb/www.ipreunion.com)

La liste de quartiers concernées par la démoustication

- Ariste Bolon

- SIDR Haute & Basse

- Manès

- Cité de Parny

- Satec

- ZI Sud

- Lycée Jean Hinglo

- Complexe sportif

- Usine EDF

En cas d’imprévus (météo défavorable : pluie, vent, ou panne de matériel), les traitements seront reportés au lendemain.

Consignes à respecter :

- avant le traitement, couvrir les bassins et aquariums, mettre à l’abri les tortues, fermer portes et fenêtres, protéger les ruchers.

- après le traitement- maintenir portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes, éviter autant que possible, de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures, laver et/ou peler les fruits et légumes avant de les consommer.