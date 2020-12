Dans le cadre de Vakans dann Port, les inscriptions sont en cours pour avoir accès aux activités proposées par l'OMS (office municipal de sports) et la ville du Port pendant les vacances de janvier. Plusieurs actions et animations sont prévues

Demandez le programme

• Village S'port Vacances : à Manès et à la Rivière des Galets du lundi 4 au vendredi 23 janvier pour les enfants de 7 à 15 ans. Tarif : 10 euros la semaine pour les habitants du Port et 30 euros la semaine pour les non résidents de la commune.

• Vac ados : pour les adolescents du Port, à partir de 13 ans, des sorties à 5 euros. Mercredi 6 janvier : Happy jump (trampoline), mercredi 13 janvier : Karting à Sainte-Rose et mercredi 20 janvier : Escape game au Port.

- Pour s'inscrire, il faut fournir : les photocopies du carnet de santé, de la carte vitale et d'un justificatif d'adresse.

Les dossiers d'inscription sont téléchargeables ici sur ce lien https://www.transfernow.net/jrcvcN122020

Plus de renseignement à l'OMS, tél : 0262 42 41 20.