16 jours après son départ du Trophée Jules Verne, Thomas Coville a joué de malchance le 11 décembre dernier alors qu'il naviguait entre les Kerguelen et le Cap Leeuwin, à plus de 30 nœuds. Constatant une avarie sur le safran tribord de son trimaran Sodebo Ultm 3, il indiquait alors à son équipage que "la réparation ne permetait plus au bateau de naviguer à 100% de ses capacités pour tenter de battre le record " de la course. Obligé d'abandonner sa tentative, il lui fallait dès lors rejoindre la terre ferme pour réparer son navire. Lui et son team-manager Jean-Christophe Moussard ont alors opté pour La Réunion, qui se situait à cet instant à 3.700 kilomètres.

Une semaine en mer aura ensuite suffit à Thomas Coville et son équipage pour rallier la terre ferme réunionnaise, où ils tâcheront de fiabiliser le trimaran avant de reprendre le large en direction de Lorient.

Après leur séjour sur l'île, ils prévoient d'atteindre la Métropole en trois semaines. Leur périple prendra alors fin pour le moment

[#SODEBOULTIM3 A LA REUNION]

Notre équipage arrivera à @Region_Reunion demain dans la matinée ! Pendant la durée des réparations et avant son retour vers la métropole, il sera stationné dans la @VilleduPort.

Suivez sa progression sur : https://t.co/wpbOdciPW9 pic.twitter.com/keG2L9A7bw — Sodebo Voile (@Sodebo_Voile) December 16, 2020

Un nouveau départ pour le Trophée Jules Verne sera-t-il alors possible cet hiver ? "Non, on ne repartira pas, le bateau aura fait plus qu’un tour du monde en nombre de milles, il a besoin d’être révisé, inspecté sous toutes ses coutures, mais nous allons profiter du retour pour continuer à travailler sur la connaissance et la performance de ce jeune bateau mis à l’eau en Mars 2019", a indiqué le team-manager.

