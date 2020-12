Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La remise des prix du concours Jardins et Balcons fleuris 2020 a eu lieu ce mardi 15 décembre 2020 à la pépinière municipale. Le jardin de Jacques et Gislène Patché décroche le 1er prix dans la catégorie '"Jardins fleuris". Christine Dambreville et Daisy Boitard se classent respectivement 2ème et 3ème places. Dans la catégorie "Balcons fleuris" le podiu est le suivant : Mariotte Narsou, Laurianne Dejean et Raymonde Faivre. Catherine Libel est primée dans la catégorie "Embellissements participatifs". Une mention honorable- belles ambiances a eté décernée à Claudine Dugain et Juline Cossin (Photo mairie du Port)

