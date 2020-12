La ville du Port se met aux couleurs de Noël du 19 au 24 décembre 2020. Pour redynamiser le centre-ville et donner un coup de pouce aux commerçants, de nombreuses animations et cadeaux seront mis en place pour les enfants. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

" Le centre-ville à l’heure des fêtes ! Profitez d’une belle ambiance pour faire vos courses. La ville du Port vous propose de belles animations dans les rues du centre-ville. Du 19 au 24 décembre, présence du Père Noël et de son assistante mais aussi des balades en calèche et la fanfare de lutins. Ne manquez pas Magik lutin qui vous propose de la magie, du jonglage et des sculptures sur ballons.

Un duo de clowns assurera la distribution de ballons alors que des peluches géantes et les personnages ‘stars’ préférés des enfants viendront à la rencontre du public pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Les fêtes de fin d’année constituent un temps fort de l’animation du centre-ville.

La ville a mis en place cet événement dans le cadre de la redynamisation du centre-ville et pour permettre aux commerçants de rebondir suite à la crise sanitaire et ses conséquences. L’action de la ville est exclusivement tournée vers l’animation du centre-ville. L’Association des Commerçants (ACP) met en place, de son côté des animations commerciales."