Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Jean-Luc Mélenchon, tête de file de la France Insoumise et député, se rendra au Port ce lundi 21 décembre 2020 dans le cadre de sa visite dans l'île. Il rencontrera Olivier Hoarau, et visitera le jardin biologique et la banque alimentaire de la commune. Arrivé ce samedi, il a d'abord été accueilli par Jean-Hugues Ratenon et Younous Omarjee, avant de se rendre ce dimanche à Saint-Paul. Il rencontrera aussi Ericka Bareigts, maire de Saint-Denis, dans la matinée de lundi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

