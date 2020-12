C'est une belle première journée qui s'est tenue ce samedi 19 décembre 2020 dans la piscine toute neuve du Port, dans le cadre du meeting de natation de l'océan Indien. Un beau record de France catégorie 18 ans a été établi par Léon Marchand, sociétaire des Dauphins de Toulouse. Il était déjà détenteur du record du 200 mètres brasse catégorie 18 ans, et a donc battu sa propre performance avec un excellent chrono de 2:11:46. Le meeting se poursuit ce dimanche et ce lundi (Photo rb/www.ipreunion.com)

"Ce n'était pas le but au départ, mais j'ai vu ce matin que j'étais bien dans l'eau et que je nageais pas loin de mon temps, du coup je suis parti pour battre mon record cet après-midi" a déclaré Léon Marchand à l'issue de la première journée de compétition. Regardez :

Dans la même course, Matys Louise, qui nage pour l'Asec Saint-Paul, a battu la meilleure performance régionale, toujours en 200 mètres brasse dans la catégorie 14 ans, avec l’excellent chrono de 2:31:48.

On peut dire que c’est un meeting qui commence en fanfare, avec de belles performances déjà et certainement de belles choses qui s’annonce encore pour les deux prochains jours, ce dimanche et lundi.

La totalité des résultats est à retrouver sur le site de la Fédération française de natation.

