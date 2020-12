Après le meeting de natation de l'ccéan Indien, la piscine Jean-Lou Javoy rouvre ses portes au public ce mercredi 23 décembre 2020. Voici les horaires d'ouverture au public, par créneau d'une heure et demie. Nous publions ici le communiqué de la ville du Port (photo la ville du Port)

- Mercredi 23, lundi 28, mardi 29 et mercredi 30 décembre 2020 à 12h, 14h et 16h

- Samedi 26 et dimanche 27 décembre 2020 à 10h, 13h et 15h15

- Jeudis 24 et 31 décembre à 10h et 12h

- Vendredis 25 décembre et 1er janvier : piscine fermée

Du samedi 2 au dimanche 24 janvier 2021 : du lundi au vendredi ouverture au public à 12h, 14h et 16h et le week-end à 10h, 13h et 15h15.

