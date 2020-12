Le maire du Port, Olivier Hoarau, a reçu le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, à la mairie ce lundi 21 décembre 2020 à 14h. En visite à La Réunion depuis samedi 19 décembre, le candidat à la présidentielle 2022 a ainsi pu s'entretenir avec le maire portois pour revenir sur certaines problématiques locales, à l'image de l'eau ou encore la pauvreté. Après cet échange, les deux hommes ont visité une exposition photographique, la banque alimentaire des Mascareignes et jardin biologique de l'AGIDESU. (Photos : rb/www.ipreunion.com)

Ayant atterri à La Réunion le samedi 19 décembre dernier, Jean-Luc Mélenchon entamait là sa sixième venue sur l'île. Après avoir célébré le 20 décembre en compagnie d'Huguette Bello puis s'être rendu à Saint-Denis pour y rencontrer Erika Bareigts ce lundi 21 décembre au matin, le président de la France Insoumise faisait un détour par Le Port dans l'après-midi. Accueilli à la Mairie par Olivier Hoarau, il a ainsi pu s'entretenir avec lui afin d'évoquer certaines problématiques locales.

Cet échange leur a permis d'évoquer des sujets tels que la gestion de l'eau à l'avenir, mais aussi la récente période de confinement et ses conséquences ainsi que l'approvisionnement de l'île en denrées telles que les produits maraîchers. Candidat à la présidentielle de 2022, Jean-Luc Mélenchon s'est décrit "en enquête" ici à La Réunion. "Nous avons tous en tant qu'élu une responsabilité considérable vis-à-vis de la période qui arrive. Il faut affronter les résultats économiques du confinement mais aussi ceux en termes de santé mentale. Il faut bien vivre. Nous avons évoqué comment nous allions nous y prendre pour la suite", a-t-il précisé.

Jean-Luc Mélenchon a par ailleurs loué la "force avec laquelle les insulaires tentaient de résoudre ces problèmes". Sa venue sur l'île tend ainsi à venir s'inspirer de ce qui a pu être mis en place en réponse à la crise sanitaire. "Pour les approvisionnements, nous avons discuté avec Olivier Hoarau assez longuement d'un sujet qui peut paraître banal : l'approvisionnement en oignons. Quand un élu se pose ce genre de problème à La Réunion il a d'entrée de jeu une vision liée à l'environnement et aux formules substitutives à mettre en place. Ici, la connexion entre la dynamique des économies locales et celle globale est plus visible."

Suite à son entretien en privé avec Olivier Hoarau, Jean-Luc Mélenchon a pu admirer une exposition photo mettant en lumière les marmailles portois. Les deux hommes politiques se sont ensuite rendu à la banque alimentaire des Mascareignes et enfin au jardin biologique de l'Association de gestion pour l'insertion et le développement économique, social et urbain (AGIDESU).



vl/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com