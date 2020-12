Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 51 minutes

La ville du Port informe les forains et le public de la modification des dates d'organisation du marché forain de l'Oasis, qui se déroule habituellement le vendredi. En raison des jours fériés, les 25 décembre 2020 et 1er janvier 2021, les marchés forains sont avancés et se tiendront donc les jeudis 24 et 31 décembre 2020, de 5h à 12h. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

