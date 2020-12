Après cinq jours à La Réunion, le skippeur Thomas Coville et son équipe reprennent la mer pour rejoindre la ville de Lorient. Ils avaient accosté au port-ouest le 17 décembre 2020 après avoir abandonné leur tentative de record du tour du monde à la voile en équipage, lors du Trophée Jules Verne. Une avarie sur le safran tribord du navire les avait obligé à rejoindre La Réunion. Désormais sécurisé, le navire peut reprendre la mer pour rejoindre la Métropole. Un voyage qui devrait durer trois semaines.

Regardez le grand départ de Thomas Coville pour Lorient

Pour rappel, ne pouvant réparer le safran de son navire, Thomas Coville s'est résigné à abandonner sa tentative de record du monde le vendredi 11 décembre. Tentant le tout pour le tout durant six heures pour retaper son bateau, le skipper a été contraint d'annoncer le pire à son équipage : "c’est super dur de vous dire ça mais c’est aussi mon job de vous ramener et de ramener le bateau à son armateur. On n’est pas "out", on a fait un truc super jusqu’aux Kerguelen, on était devant, je ne pense pas qu’il faille tenter le diable avec un bateau qui n’est pas à 100%."

Lire aussi : Trophée Jules Verne : Thomas Coville arrivera à La Réunion en fin de semaine

Le navire arrivera donc en Métropole dans trois semaines. Un nouveau départ pour le Trophée Jules Verne sera-t-il alors possible en début d'année ? "Non, on ne repartira pas, le bateau aura fait plus qu’un tour du monde en nombre de milles, il a besoin d’être révisé, inspecté sous toutes ses coutures, mais nous allons profiter du retour pour continuer à travailler sur la connaissance et la performance de ce jeune bateau mis à l’eau en Mars 2019", conclut le team-manager de Thomas Coville.

www.ipreunion.com/ redac@ipreunion.com