Dernier jour ce mercredi 30 décembre 2020 pour s'inscrire dans les centres de loisirs du Port. Ces structures accueilleront les enfants de 3 à 12 ans du lundi 4 janvier au jeudi 21 janvier 2021 de 7h30 à 17h30. Les activités se dérouleront autour du thème d"Créons et jouons ensemble" (Photo Mairie du Port)

Les inscriptions (tarif selon quotient familial) se font de 8h-12 et 13h-16h ce mercredi au service de la régie monétique du CCAS (centre communal d'action sociale). Un justificatif d’adresse, le livret de famille et le carnet de santé seront demandés à l'inscription

L'accueil se fera ensuite dans les écoles suivantes :

Ariste Bolon (élémentaire et maternelle)

Camille Macarty (élémentaire) et Henri WALLON (maternelle)

Laurent Vergès (élémentaire et maternelle)

Benjamin Hoareau (élémentaire et maternelle)

Georges Thiebaut (élémentaire et maternelle)

Françoise Dolto (élémentaire et maternelle)

Paule Legros (élémentaire)

Appolina Delpha (maternelle)

Plus de renseignements au 0262 55 10 80 / 0262 43 25 53 ou 54

