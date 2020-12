Née le 18 décembre 1914, Marie Gatienne Cuvelier vient de célébrer son 106ème anniversaire, ce qui en fait la doyenne du Port. Une autre Portoise, Marie Myriam Robert Gardenat, est quant à elle devenue centenaire le 19 décembre. Au total, la ville du Port compte ainsi treize centenaires en cette fin d'année 2020. (Photos : site web de la. Ville du Port)

Deux anniversaires exceptionnels viennent d'être célébrés en ce mois de décembre 2020 au Port. Marie Gatienne Cuvelier, la doyenne de la ville, a ainsi soufflé ses 106 bougies. Née le 18 décembre 1914, elle a sept enfants, douze petits-enfants et autant d’arrières petits-enfants. Portoise d’adoption, elle est installée dans la cité maritime depuis plus de 70 ans et vit aujourd'hui aux côtés de sa fille. Par le passé, elle a travaillé en tant que secrétaire à la Chambre de commerce du Port jusqu'à sa retraite.

Marie Myriam Robert Gardenat a célébré pour sa part ses 100 ans le samedi 19 décembre, devenant ainsi la treizième centenaire du Port. Née à Saint-Leu, elle a sept enfants. A l'occasion de leurs magnifiques anniversaires, les deux centenaires ont reçu la visite de Karine Mounien, élue en charge de la Solidarité Portoise, représentant le conseil municipal et celle des membres de la Maison des seniors.