Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Du lundi 11 janvier au vendredi 22 janvier 2021, l 'Union sportive portoise de gymnastique et sports acrobatiques (USPGSA) organise un stage de découverte et de perfectionnement de la gymnastique au complexe sportif municipal du Port (CSM). Cette activités s'adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Les inscriptions sont en cours au secrétariat de l'USPGSA au CSM et par téléphone au 0262 43 61 54 (Photo rb/www.ipreunion.com)

